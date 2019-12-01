Arranca “Cobijemos Morelia 2025”, con la primera entrega de más de 18 mil cobijas

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Con el banderazo de salida de la primera caravana del Sistema DIF Morelia, inició la entrega de cobijas recolectadas a través del programa “Cobijemos Morelia 2025”, una iniciativa solidaria que busca llevar abrigo a las familias que más lo necesitan durante la temporada invernal.

La Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, destacó que esta primera entrega es posible gracias al apoyo de trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Morelia, así como de cámaras empresariales, el sector estudiantil, asociaciones civiles y ciudadanía en general, que se han sumado a esta campaña; puntualizó que con estas aportaciones, el DIF Morelia distribuirá 18 mil 571 cobijas, superando la meta alcanzada el año pasado.

“El día de hoy nuevamente damos inicio a esta repartición de cada año de cobijas en todo nuestro municipio, en las zonas más frías, y aquí inicia el recorrido de una campaña que nace desde el corazón, que busca ser empáticos con las personas que más lo necesitan”, expresó Delgadillo Hernández.

La Presidenta del DIF detalló que esta ruta de entrega recorrerá las comunidades de San José de las Torres, El Aurelito, Río Bello y Jesús del Monte, donde serán beneficiadas cerca de mil 200 personas.

Por su parte, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recordó que la meta es superar las 20 mil cobijas y llamó a la población a seguir participando: “Cada cobija le puede quitar el frío a una persona, así es que hay que ayudar a las personas que más lo necesitan”, afirmó.

El Alcalde reiteró que los donativos se seguirán recibiendo en las oficinas del DIF Morelia ubicadas en la colonia Ventura Puente, así como en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), la ludoteca del Bosque Cuauhtémoc y los centros Spot Morelia.

En el banderazo de salida también participaron la diputada Teresita de Jesús Herrera, el comisionado municipal de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, el director general del DIF Morelia, José Manuel, y la directora de Bienestar Familiar del DIF Morelia, Eva Luisa Guzmán Cueva.