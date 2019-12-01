Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Con la mira puesta en el Proceso Electoral Local 2026-2027, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) puso sobre la mesa la planeación y las herramientas virtuales con las que formará a la ciudadanía que integrará los órganos desconcentrados del estado, afirmó consejera electoral y presidenta de la Comisión, Violeta Larissa Meza Lavadores.

Durante sesión de la Comisión Transitoria de Formación del Funcionariado para el Proceso Electoral Local 2026-2027, dijo, se presentó el Plan de Trabajo y el Cronograma de actividades, además de los avances del programa de formación y el funcionamiento de su plataforma digital.

Subrayó que contar con una formación sólida resulta clave para que quienes participen conozcan con precisión sus atribuciones y cada etapa del proceso electoral.

Explicó que el esfuerzo formativo se enfoca en quienes formarán parte de los Consejos Distritales y Municipales, en su mayoría ciudadanos y ciudadanas que colaboran de manera eventual, sobre quienes recaen tareas decisivas como la instalación de los consejos; la atención a partidos políticos y candidaturas independientes; la integración, distribución y recepción de paquetes electorales y los cómputos de las elecciones, entre otras funciones operativas.

En el desglose de avances, Clarissa Oviedo García, titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos (DEOEPyPP), dio a conocer el Informe del Programa de Formación 2026-2027 y los ajustes al documento. El programa contempla cuatro componentes: curso de inducción; capacitación inicial; capacitación tecno-pedagógica y capacitación continua.

Óscar Rosas Hernández, secretario técnico de la DEOEPyPP, presentó la plataforma Moodle, entorno virtual destinado a la capacitación tecno-pedagógica. Detalló que el esquema distingue entre dos rutas formativas: un curso para secretarías técnicas, con enfoque más especializado según las tareas operativas que desempeñarán, y otro para consejerías electorales, de carácter más ciudadanizado y con explicaciones paso a paso.

“El sistema ofrece aprendizaje asincrónico adaptado al ritmo y perfil de cada participante —ya sea consejería electoral, secretaría técnica, supervisora, enlace o auxiliar—, con materiales alineados a los manuales de capacitación del Instituto”.

La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes destacó la labor de las áreas operativas y del personal que ha impulsado los cursos, reconociendo tanto la conducción de la presidencia de la Comisión como el tiempo invertido por el equipo para transmitir conocimientos.

En la misma sesión, Violeta Larissa Meza rindió su informe de actividades correspondiente al periodo del 27 de mayo al 24 de noviembre de 2026.