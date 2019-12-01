Arranca Bedolla rehabilitación de espacio público y calle en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 17:30:51

Uruapan, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla arrancó la rehabilitación integral de espacio público y de la calle Fuentes Purépechas, en la colonia Villas de la Fuente del municipio de Uruapan, como parte de las 22 obras complementarias del teleférico.

Informó que la obra de mil 556 metros cuadrados, donde se invierten 2.5 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), dará solución a los baches y deformaciones que afectan la seguridad y fluidez del tránsito vehicular, para beneficio de más de 4 mil personas.

Ramírez Bedolla adelantó que en próximos días dará a conocer la fecha en que inaugurará el teleférico de Uruapan, a la cual se encuentra invitada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien contempló a este municipio en el Plan México, con obras de infraestructura carretera.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, explicó que en la calle se contemplan trabajos de reencarpetamiento, nivelación de pozo de visita, balizamiento horizontal e instalación de luminarias; así como el embellecimiento del espacio público de la zona para la convivencia de las familias.

Destacó que son más de 130 millones de pesos los que se invierten en las 22 obras complementarias del teleférico de Uruapan, para mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Acompañaron al gobernador el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), César Erwin Sánchez Coria; el alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez; la exalcaldesa, Mary Doddoli; la legisladora federal, Guadalupe Araceli Mendoza Arias; entre otras autoridades estatales y municipales, así como población beneficiada.