Arranca Bedolla operativo Buen Fin Seguro para proteger más de 200 mil comercios en Michoacán

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de consumidores y comerciantes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio el banderazo de salida al operativo Buen Fin Seguro, estrategia destinada a reforzar los esquemas de proximidad, vigilancia y prevención del delito en los más de 200 mil puntos comerciales y zonas financieras de toda la entidad.

Señaló que este esquema de seguridad permanecerá activo desde este viernes 13 hasta el martes 17 de noviembre, con el despliegue de mil 500 elementos de la Guardia Civil en todo el estado quienes operarán en estrecha coordinación con la Guardia Nacional, Fiscalía estatal y la Policía Morelia en la capital michoacana.

“Hoy estamos aquí en este evento precisamente para hacer patente nuestra coordinación y que en estos días mostremos nuestro mejor servicio en cuanto a la prevención del delito. Que tengan la certeza, la seguridad, las michoacanas y los michoacanos de que pueden disfrutar de este Buen Fin que puedan hacer sus compras, pueden hacer que la economía avance y que estén seguros” señaló el mandatario.

Destacó que para dar una cobertura integral, la SSP contará con 128 unidades policiales y 35 motocicletas del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM), ubicadas estratégicamente en los caminos carreteros del estado y zonas de mayor afluencia, lo que permitirá reforzar la presencia institucional y brindar confianza a la población.

Mientras que, José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública, explicó que se preparó el operativo con un enfoque especial de proximidad ciudadana, por lo que se reforzó la presencia de las corporaciones de seguridad en puntos con mayor afluencia. Además de las labores de vigilancia, los elementos estarán disponibles para orientar, acompañar y atender a quienes lo necesiten.

Asistieron al arranque Juan Bravo Velázquez, comandante de la XXI Zona Militar; Roberto Eduardo Molina García, coordinador Estatal de la Guardia Nacional; Israel Vega Rodríguez, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado; Ramsés Adalid Vega Sayabedra, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y José Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.