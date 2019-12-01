Armando Tejeda refrenda su compromiso inquebrantable con Michoacán y México

Ciudad de México, 1 de febrero del 2026.- Nuestro compromiso es con Michoacán, por México y por la gente, para impulsar acciones que se traduzcan en mejoras reales en la vida de la población, aseveró Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), durante la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones Legislativas.

Tejeda Cid reconoció que existen muchos temas pendientes y urgentes para atender en la agenda legislativa; entre ellos la eliminación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo, así como el fortalecimiento de apoyos y mejores condiciones para el campo mexicano, sector que calificó como fundamental para el desarrollo económico y social del país.

“En este segundo periodo de labores legislativas el compromiso es seguir pugnando por mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos, por una mejor economía, por oportunidades para los jóvenes, educación, seguridad”.

El legislador panista reiteró que uno de los temas prioritarios durante las próximas semanas será defender la democracia, las instituciones y el voto de la ciudadanía; ante cualquier intento de modificar las reglas electorales con la finalidad de concentrar el poder.

“Estamos listos para defender con argumento, análisis, propuesta y mucho trabajo ciudadano la democracia d e nuestra nación. No permitiremos ninguna Reforma Electoral que pretenda beneficiar a quienes se encuentran en el poder y silenciar las decisiones de las y los mexicanos”.

Finalmente, Armando Tejeda señaló que las y los legisladores de Acción Nacional continuarán en la defensa, como una oposición responsable, firme y propositiva, desde el Congreso para levantar la voz cuando se pongan en riesgo los equilibrios democráticos del país.