Armando Rivera denuncia vandalismo sistemático contra MC 

Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- Armando Rivera Castillejos, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Querétaro, denunció la presunta vandalización sistemática de bardas del partido en la capital, y acusó a fuerzas de oposición de no respetar las reglas de la contienda política y pidió que se prioricen las campañas de propuesta y civilidad.

Rivera Castillejos señaló que varias bardas con propaganda del partido han sido pintadas o alteradas poco después de ser colocadas, a pesar de contar con los permisos necesarios.

Afirmó que toda la publicidad del partido, pagada con su presupuesto y reportada al Instituto Electoral de Querétaro, ha sido vandalizada; no solo la barda de la CTM ha sido afectada, sino muchas otras, que al segundo o tercer día de tener los logos de Movimiento Ciudadano, son grafiteadas o vandalizadas.

Rechazó que se trate de conflictos con propietarios de inmuebles, asegurando que cuentan con la documentación requerida; incluso una de las bardas vandalizadas fue autorizada por el secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de la CTM, pagada con recursos del partido y fiscalizada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), a diferencia de otras fuerzas políticas.

“Todas nuestras bardas tienen una carta de autorización del dueño, como marca el reglamento; no compramos el argumento de que es un pleito por falta de permiso, porque tenemos la documentación que lo demuestra”, dijo.

Mencionó que la mayoría de las pintas duran solo una o dos semanas antes de ser dañadas, pero aseguró que su partido seguirá rehabilitándolas, en ese sentido, envió un mensaje directo a las dirigencias del PAN y Morena para evitar confrontaciones.

“A los presidentes de los otros partidos, no solo al licenciado Arango, sino a todos los partidos políticos y actores políticos, les pido que no caigamos en agresiones ni vandalismos, debemos respetarnos, porque la ciudadanía pide campañas de altura y propuestas, no este tipo de vandalismo”.

Subrayó que Movimiento Ciudadano mantendrá su estrategia dentro del marco legal y reiteró que buscarán competir con propuestas y apertura ciudadana rumbo al próximo proceso electoral, que formalmente inicia en septiembre.

Sobre la seguridad en el país tras la captura y abatimiento del “Mencho”, Armando Rivera Castillejos, afirmó que la estrategia de seguridad debe reforzarse desde los gobiernos municipales, y aseguró que la Guardia Cívica implementada por el actual gobierno no es suficiente para atender los retos de seguridad en la capital.

Sostuvo que durante su administración se lograron mejores indicadores en prevención y combate a la delincuencia, ya que más allá de cambios de nombre o modelos administrativos, se requiere una estrategia integral con coordinación efectiva y presencia operativa en las colonias.

“La Guardia Cívica puede ser un modelo interesante, pero no es suficiente si no se acompaña de resultados concretos; en nuestra administración logramos reducir los índices delictivos con trabajo en calle, coordinación y decisiones firmes”.