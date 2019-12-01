Ariadna Montiel respeta decisión del INE de otorgar registro a nuevos partidos políticos

Ariadna Montiel respeta decisión del INE de otorgar registro a nuevos partidos políticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 20:17:45
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Ciudad de México, 25 de junio de 2026.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó ser respetuosa de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgar el registro como partidos políticos nacionales a Construyendo Sociedades de Paz y Personas Sumando en 2025.

La dirigente morenista señaló que la democracia en el país se sustenta en la pluralidad, por lo que consideró legítima la participación de otras fuerzas políticas siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad electoral.

Asimismo, sostuvo que el proyecto de nación impulsado por Morena se encuentra por encima de los resultados obtenidos por el denominado viejo régimen.

Por otro lado, Montiel indicó que quienes han formado parte de la historia política pasada representan a la oposición; sin embargo, reconoció que tienen el derecho de participar en la vida democrática del país si cumplen con las disposiciones legales correspondientes.

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