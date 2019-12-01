Araceli Saucedo respalda la Estrategia Nacional del Plan Michoacán impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.- La senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, manifestó su respaldo a la Estrategia Nacional del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tiene como propósito atender de manera integral las causas de la violencia y reconstruir el tejido social en el estado.

"Por la seguridad y paz para todas y todos los michoacanos respaldamos la implementación de la Estrategia Nacional del Plan Michoacán. Es momento de trabajar coordinados por la tranquilidad y la paz que necesita nuestro estado, reconstruirlo desde los cimientos con dignidad y participación de la sociedad, con el trabajo cotidiano de quienes amamos nuestro estado”, expresó la legisladora michoacana.

Araceli Saucedo destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa un esfuerzo sin precedentes del Gobierno Federal en coordinación con las autoridades estatales y municipales, que contempla el envío de fuerzas federales y la creación de oficinas de la Presidencia en distintos municipios, comenzando por Uruapan, con el objetivo de atender de manera directa las problemáticas de seguridad y justicia.

La estrategia integral que se basa en los ejes seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia; y educación y cultura para la paz, destacó es distinto a lo que se vio en el pasado, porque se va a construir y trabajar directamente con la población.

Consideró importante que se establezca que se fortalezca la participación activa de los pueblos originarios, de mujeres, jóvenes, autoridades tradicionales, trabajadores del campo, sectores productivos, sociales y víctimas, garantizando que la voz de todos los sectores de la sociedad sea parte de la reconstrucción del estado.

Araceli Saucedo subrayó la importancia de que todas las instituciones se sumen a esta estrategia nacional, ya que la seguridad se sostiene con justicia, desarrollo y respeto a la vida, pilares que permitirán avanzar hacia un Michoacán más pacífico y justo.

“Desde el Senado de la República y como michoacana, reitero mi apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la consolidación de esta política pública por la paz y la justicia. Estoy convencida de que solo trabajando en unidad lograremos devolverle a Michoacán la tranquilidad que su gente merece”, puntualizó.