Araceli Saucedo llama a reencontrar a las izquierdas y construir acuerdos por Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- El reencuentro de las distintas expresiones de izquierda debe traducirse en acuerdos y trabajo conjunto para atender los desafíos de Michoacán y del país, sostuvo la senadora Araceli Saucedo Reyes, luego de participar en el encuentro Las izquierdas en defensa de la transformación, donde reiteró el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación de Morena.

La legisladora reconoció la apertura al diálogo de Carlos Torres Piña y señaló que esta interlocución responde a una de las principales demandas que ha recogido entre los liderazgos del perredismo michoacano, quienes han expresado la necesidad de que las izquierdas se reconozcan, estrechen vínculos y encuentren puntos de coincidencia para trabajar por el bienestar de la entidad.

Destacó que este acercamiento permite sentar bases para una agenda compartida frente a los retos económicos, sociales y políticos que enfrentan Michoacán y México, con una visión que coloque en el centro la justicia, la democracia, las libertades y el bien común.

Araceli Saucedo consideró que la construcción de estos acuerdos requiere responsabilidad y altura política, así como la disposición de todas las expresiones participantes para privilegiar las coincidencias y asumir compromisos que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que cualquier proyecto de unidad debe reconocer la historia y los principios que dieron origen al movimiento de izquierda en Michoacán, particularmente el legado de justicia social, soberanía y compromiso con el pueblo.

Finalmente, reiteró que desde el PRD existe voluntad para contribuir a este esfuerzo de entendimiento, con la convicción de que las izquierdas pueden construir una ruta conjunta sin renunciar a su identidad, colocando siempre por delante el bienestar de Michoacán y de las familias mexicanas.