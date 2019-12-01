Araceli Saucedo gestiona apoyos para el campo de Michoacán y acciones contra el gusano barrenador

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2026.– Como parte de los trabajos para fortalecer la sanidad ganadera en México, se llevó a cabo una reunión entre autoridades federales y legisladores para dar seguimiento a la estrategia nacional de erradicación del gusano barrenador, en la que la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, afirmó que es indispensable reforzar la coordinación y las acciones conjuntas, así también gestionó mayores apoyos para el campo de Michoacán.

En su calidad de integrante de la Comisión de Ganadería del Senado, la legisladora participó en el encuentro con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Antonio Berdegué, así como con integrantes de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante la reunión, se presentó un informe sobre los avances en la estrategia de erradicación del gusano barrenador en el país, destacando las acciones implementadas y los resultados obtenidos hasta el momento.

Araceli Saucedo subrayó que uno de los puntos fundamentales abordados fue la presencia de esta plaga, lo que obliga a redoblar esfuerzos entre autoridades federales, estatales y productores para su control y erradicación.

Asimismo, destacó que la prioridad es proteger la sanidad animal y garantizar la productividad del sector ganadero, al tratarse de una actividad clave para la economía nacional.

En ese sentido, señaló que en Michoacán se han registrado casos de gusano barrenador en el ganado, mismos que han sido atendidos; sin embargo, reiteró la necesidad de fortalecer los apoyos y la atención al estado para evitar afectaciones.

Además, la senadora expuso al funcionario federal la necesidad de destinar mayores apoyos para las y los trabajadores del campo michoacano, particularmente en insumos esenciales como fertilizantes, con el objetivo de fortalecer la producción agrícola y respaldar la economía de las familias rurales.

Finalmente, la legisladora reiteró que la unidad, la responsabilidad y el trabajo conjunto serán determinantes para lograr la erradicación de esta plaga y salvaguardar la sanidad ganadera del país.