Ciudad de México, 25 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, llevó hasta la tribuna del Senado la memoria de Ingrid Escamilla, con un mensaje firme para combatir la revictimización, exigir justicia y defender el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y con dignidad, incluso después de la muerte.

A nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, la legisladora inició su intervención dando voz a Ingrid con las palabras: “Me llamo Ingrid Escamilla, tenía 25 años y fui asesinada por mi pareja. Después de mi feminicidio, imágenes de mi cuerpo fueron filtradas y difundidas, lo que provocó una nueva forma de violencia contra mi memoria y mi familia”. Con este mensaje recordó el feminicidio ocurrido el 9 de febrero de 2020 en la Ciudad de México y la indignación que generó la vulneración de la dignidad de la víctima y de sus seres queridos.

Araceli Saucedo Reyes señaló que la indignación social provocada por este caso impulsó reformas para sancionar a quienes filtren información e imágenes de víctimas, al evidenciar la necesidad de protegerlas también frente a la revictimización y garantizar que las instituciones cumplan con su responsabilidad de resguardar la información de las investigaciones.

En ese sentido, recordó que durante su etapa como diputada local impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y adicionar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el objetivo de tipificar como delito y sancionar administrativamente a los servidores públicos que filtren, revelen, publiquen, transmitan o distribuyan fotografías, audios, videos o información de víctimas contenida en carpetas de investigación o procesos penales, la cual fue aprobada y es una realidad en Michoacán.

La senadora destacó que el nombre de Ingrid Escamilla representa hoy el derecho a la dignidad, al respeto y a la protección de la memoria de las víctimas, incluso después de la muerte. Asimismo, reiteró que ha impulsado desde sus distintas responsabilidades públicas acciones legislativas para combatir la violencia contra las mujeres, fortalecer sus derechos y contribuir a construir entornos seguros y libres de violencia.

“Hoy, a seis años del feminicidio, recordamos a Ingrid Escamilla desde la más alta tribuna del país, el Senado de la República. Su memoria sigue siendo un símbolo de resistencia y exigencia de justicia en México”, expresó Araceli Saucedo Reyes, al refrendar su compromiso con una agenda legislativa que coloque la dignidad, la justicia y los derechos de las mujeres en el centro de las decisiones públicas.