Araceli Saucedo acerca a familias michoacanas, adultos mayores viajarán a Estados Unidos para abrazar a sus hijos y nietos

Salvador Escalante, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- Después de más de 20 años sin abrazar a sus hijos y de no conocer en persona a sus nietos, adultos mayores de Michoacán están cada vez más cerca de cumplir el sueño de reencontrarse con sus seres queridos en Estados Unidos, gracias al programa Corazones Mensajeros que impulsa la senadora Araceli Saucedo Reyes.

Este lunes se entregaron las visas a personas adultas mayores de distintas comunidades de los municipios de Salvador Escalante y Pátzcuaro, quienes próximamente viajarán a Los Ángeles, California, para reunirse con sus familiares después de años de separación. El grupo tiene previsto partir este jueves y regresar a Michoacán dentro de 22 días.

Detrás de cada documento hay una historia de distancia, sacrificio y esperanza, con padres y madres que han pasado largos años sin ver a sus hijos, así como abuelos que todavía no han podido abrazar personalmente a sus nietos; en algunos casos, las circunstancias migratorias y los procesos de regularización de sus familiares en Estados Unidos impidieron durante mucho tiempo concretar estos encuentros.

Con la entrega de las visas, Corazones Mensajeros abre la puerta a momentos que muchas familias esperaron durante décadas, al permitir que las personas adultas mayores viajen de manera legal para compartir nuevamente con sus seres queridos y recuperar, aunque sea por unos días, el tiempo que la distancia les ha arrebatado.

La senadora Araceli Saucedo Reyes ha impulsado este programa desde hace más de una década, cuando comenzó a promoverlo durante su etapa como diputada local, y ha mantenido su respaldo durante su trayectoria como presidenta municipal y ahora desde el Senado de la República, con el propósito de acercar a las familias michoacanas que viven separadas por la migración.

Corazones Mensajeros, subrayó continúa vigente y está abierto a familias de todo Michoacán y la entrega realizada este lunes benefició a habitantes de comunidades de Salvador Escalante y Pátzcuaro, pero el programa mantiene su compromiso de acompañar a personas adultas mayores de las distintas regiones del estado que buscan reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos.

Más allá de la entrega de documentos, esta iniciativa representa la oportunidad de volver a abrazar a un hijo, conocer por primera vez a un nieto y compartir momentos que durante años parecían imposibles. Para las familias beneficiadas, el viaje a Los Ángeles significa mucho más que cruzar una frontera, significa volver a estar juntas.