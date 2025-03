Aprueban legisladores de Querétaro reformas para la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres

Querétaro, a 13 de marzo de 2025.- Los legisladores que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro aprobaron el dictamen de reformas a la “Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado” con la cual se crea, entre otras, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión en mención, explicó que se estableció que la Dirección de Acusación dentro de su estructura contará con una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres y con una Unidad de Delitos de Alto Impacto.

También, dijo, se aprobó crear la Vice Fiscalía de Formación y Capacitación de la FGE para robustecer la institución con la capacitación y formación de policías investigadores ministeriales, peritos y fiscales como parte de los plane de crecimiento que tiene la institución.

“Esto es muy importante para la institución en materia de poder ir engrosando sus filas, tener más policías de investigación fiscales y peritos, entonces estos son parte de los planes que tiene la Fiscalía para crecer en el presente y en el futuro inmediato, y sobre poder para mejorar el servicio”.

De igual forma, afirmó que se establece que la Dirección de Policía de Investigación del Delito tendrá a su cargo sistematizar los datos recabados durante la investigación de los delitos a través del uso de inteligencia para la conducción estratégica y táctica de la información obtenida; y también que la Dirección de Derechos Humanos tendrá como atribución el coadyuvar en la implementación, seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos.

“Entiendo que ahorita está la fiscal Margarita Luna y ella fungiría como secretaria técnica para reforzar en el actuar de la Fiscalía, así como proteger y salvaguardar los derechos humanos como una norma que impera y que tiene que prevalecer”.

Reconoció que hoy, la Fiscalía, como muchas instituciones en Querétaro, ha enfrentado el crecimiento exponencial de Querétaro como ciudad y estado y hoy ha crecido Querétaro a un ritmo superior a la media nacional.

“Hay estudios que hablan de que estamos creciendo al 4 por ciento, entonces me parece que las instituciones, todas, tienen ese reto de ser más eficientes y más eficaces, pero el poder también tener más presupuesto y parte de eso nos toca a nosotros, la Fiscalía ha tenido crecimientos importantes y hoy ya supera los 1000 millones de pesos, pero me parece que tendríamos que estar creciendo cuando menos financieramente a más del 10 por ciento para poder darle elementos a la Fiscalía y no olvidar que hay que seguir insistiendo en que las habilidades y capacidades del Gobierno federal ayuden a Querétaro para hablar de un estado más seguro.

Consideró que en un momento en el que tienen que apostarles a las instituciones para seguir creciendo tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía y, desde luego, esperar a que eso ayude a dar un mejor servicio.

“De acuerdo con la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos las dependencias no pueden crecer más del 5 por ciento en su nómina año con año, pero me parece que en este sentido si cada año va creciendo la Fiscalía por lo menos ese monto, también debe crecer en infraestructura y capacidades como ha sido el crecimiento de los laboratorios el cual se ha convertido en uno de los mejores a nivel nacional”.

Finalmente, explicó que por cuanto ve a las iniciativas de reforma a otras leyes, ya han sido turnadas a las comisiones correspondientes y posteriormente se estarán discutiendo.