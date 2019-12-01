Aprueban en comisión declaratoria para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro

Querétaro, Querétaro a 20 de febrero de 2026.- Los legisladores que integran la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso Local, aprobaron el dictamen de la Iniciativa de Decreto de Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el Estado de Querétaro que presentó Braulio Mario Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro.



Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión en mención, informó que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió un plan general de implementación del sistema de justicia oral, civil y familiar del Poder Judicial de Querétaro, considerando para ello una calendarización en los diferentes distritos judiciales del estado, así como la infraestructura, el personal y la capacitación correspondiente, a fin de brindar acceso a la justicia la ciudadanía, conforme a lo que estableció el Congreso de la Unión.



Explicó que este plan general planteado por el TSJ, contiene acciones programáticas a realizar, considerando la implementación por territorios y gradualidades, iniciando el 1º de junio de 2026 en San Juan del Río y a partir de diciembre del mismo año en los distritos judiciales Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan, para culminar el 29 de marzo de 2027 en el distrito de Querétaro.

Refirió que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será aplicable a los procedimientos que se inicien respectivamente en las fechas señaladas en el artículo anterior conforme a lo dispuesto en sus artículos transitorios.



“Artículo tercero, los asuntos iniciados con ante prioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, continuará tramitándose hasta su conclusión conforme a la legislación procesal vigente al momento de su inicio, que artículo cuarto, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en el ámbito de sus respectivas competencias, llevará a cabo las acciones y medidas necesarias para la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de conformidad con el presupuesto de egresos respectivos”.



El diputado Homero Barrera Mcdonald manifestó que la emisión de la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro, es una decisión trascendental para la justicia civil y familiar en el estado, ya que es un instrumento que transforma estructuralmente el modelo de justicia tradicional escrito, hacia un sistema de justicia predominantemente oral, ágil y con un enfoque en derechos humanos y con una clara apuesta en la justicia digital.



Coincidió en que esta declaratoria va aparejada con un plan general de implementación que contempla capacitación, infraestructura, habilitación de salas de audiencia y adecuaciones administrativas.



“Con esto Querétaro nuevamente es símbolo de evolución y avance en el país, al sumarse a las disposiciones del Código Nacional, pues con ello se homologan procedimientos, se reducen desigualdades procesales y se impulsa la oralidad de la justicia digital, y algo importante, se dota de una protección reforzada a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en asuntos familiares”.