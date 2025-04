Aprueban diputados del Congreso de Querétaro el dictamen de la iniciativa de reforma al Poder Judicial

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de abril de 2025.- Con la abstención de un diputado del Partido de Morena, los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro, se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) y los del Grupo Parlamentario de Morena manifestaron su rechazo, pues en este dictamen dejan fuera diversas propuestas que ellos plantearon y trata omisiones que trastocan el sentido transformador de la propuesta y que, de mantenerse, pueden debilitar severamente la legitimidad, legalidad y eficacia del nuevo modelo de justicia que busca instaurarse en Querétaro.

Claudia Díaz Gayou, diputada del PT, enlistó en 12 puntos con las omisiones que consideró existen entre el proyecto de dictamen en relación con las dos iniciativas presentadas por los diputados integrantes de estos institutos políticos en mención.

Entre las omisiones, dijo, está el del procedimiento específico para la elección de juezas y jueces por distrito judicial; Omisión del plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos judiciales, así como la obligación de justificar demoras ante el Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación de la regulación sobre campañas judiciales, incluyendo: Prohibición de financiamiento público o privado; y acceso igualitario a medios; duración y condiciones de campaña, sanciones por proselitismo indebido.

“Así como también se omitió la exclusión de las restricciones por cargo para jueces y magistrados, como inhabilitación temporal para litigar o desempeñar cargos públicos de alto nivel, así como la omisión absoluta de los artículos transitorios, necesarios para una implementación ordenada, democrática y transparente del nuevo sistema judicial”.

Consideró que este proyecto no incluye ninguna de las propuestas presentadas por el poder judicial a estas comisiones unidas, además de que no considera los derechos laborales de jueces y magistrados, como sí sucede en la reforma federal, por lo que advierte que de aprobarse en este sentido generaría un sinfín de amparos en contra de la reforma, que desde luego serían otorgados por los juzgados de distrito, generando un conflicto.

Por su parte, Andrea Tovar Saavedra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que esta reforma que se planteó a nivel federal omite elementos fundamentales del nuevo sistema de justicia y que la ciudadanía ha respaldado.

“Tampoco se establecen los mecanismos para el método de elección de jueces y magistrados, no está en la lista ciudadana, ni se menciona el comité de evaluación, entonces surge la siguiente pregunta ¿si no se va contemplar en la Constitución local en dónde va a estar una reforma de esta magnitud’, no puede quedar dispersa, fragmentada o sujeta interpretaciones posteriores, sino que tiene que estar escrita con claridad en la Constitución porque ahí es donde reside la garantía de que realmente se cumpla”.

Aseguró que dejar fuera estos mecanismos significa dejar la puerta abierta a que el proceso siga controlado con los mismos de siempre y eso no es transformación es simulación.

“No se trata de estar a favor o en contra de la reforma, se trata de hacerla bien, se trata de respetar el mandato nacional y traducirlo con rigor y fidelidad en el local, se trata de asegurar que las reglas estén claras que los métodos estén definidos y que la ciudadanía tenga garantías. No promesas de una reforma que no establece como se eligen los jueces; no transforma el poder lo preserva es por eso llamó a la comisión para que este dictamen se corrija y se fortalezca”.

No hay en ninguna, no hay interés, intención de bloquear o entorpecer algo que nos queda, evidentemente claro, me parece que hasta para que no ese abogado tiene claridad de qué es un mandato del congreso de La Unión, es un mandato que hoy está funcionando, democráticamente la conformación de este. Ya sería ocioso hablar de ella, pero ya tiene una conformación con determinado número de fuerzas políticas Estemos o no de acuerdo en lo que se acordó, hay un mandato y esa es y es la comisión que tenemos que procesarlo.