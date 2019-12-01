Aprueban Consejerías del IEM integración de comisiones y comités para 2025-2026

Aprueban Consejerías del IEM integración de comisiones y comités para 2025-2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 17:19:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- En sesión ordinaria el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó la integración de las presidencias, así como la modificación en la integración de las comisiones y comités de este órgano administrativo electoral para el periodo 2025-2026, quedando de la manera siguiente:

Comisión de Organización Electoral

Presidencia

C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza

Integrante

Mtra. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León

Integrante

Lcda. Carol Berenice Arellano Rangel

Secretaría Técnica

Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Comisión de Administración

Presidencia

Mtra. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León

Integrante

Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar

Integrante

C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza

Secretaría Técnica

Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana

Presidencia

Licda. Carol Berenice Arellano Rangel

Integrante

Mtra. Selene Lizbeth González Medina

Integrante

Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar

Secretaría Técnica

Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana

Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral

Presidencia

Mtra. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León

Integrante

Mtra. Selene Lizbeth González Medina

Integrante

Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández

Secretaría Técnica

Titular de la Dirección Ejecutiva de Vinculación y Servicio Profesional Electoral

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos

Presidencia

Mtra. Selene Lizbeth González Medina

Integrante

Licda. Carol Berenice Arellano Rangel

Integrante

C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza

Secretaría Técnica

Funcionario (a) del Instituto Electoral de Michoacán

Comisión de Mecanismos de Participación Ciudadana

Presidencia

Licda. Carol Berenice Arellano Rangel

Integrante

Mtra. Selene Lizbeth González Medina

Integrante

Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar

Secretaría Técnica

Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana

Comisión de Fiscalización

Presidencia

C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza

Integrante

Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández

Integrante

Licda. Carol Berenice Arellano Rangel

Secretaría Técnica

Titular de la Coordinación de Fiscalización

Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas

Presidencia

Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar

Integrante

C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza

Integrante

Mtra. Selene Lizbeth González Medina

Secretaría Técnica

Titular de la Coordinación de Pueblos Indígenas

Comisión de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos

Presidencia

Mtra. Selene Lizbeth González Medina

Integrante

Licda. Carol Berenice Arellano Rangel

Integrante

Mtra. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León

Secretaría Técnica

Titular de la Coordinación de Igualdad de Género, No discriminación y Derechos Humanos

Comité de Transparencia

Presidencia

Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández

Integrante

C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza

Integrante

Mtra. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León

Secretaría Técnica

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Comité Editorial

Presidencia

Mtra. Selene Lizbeth González Medina

Integrante

Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández

Integrante

Mtra. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León

Secretaría Técnica

Persona Titular del Área Técnica Editorial

Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral del Instituto Electoral de Michoacán

Presidencia

Mtra. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León

Integrante

Mtra. Selene Lizbeth González Medina

Integrante

-----------------------------------------------

Secretaría Técnica

Titular de la Secretaría Ejecutiva

Cabe mencionar que las representaciones de los partidos políticos no podrán participar en las sesiones de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, la Comisión de Mecanismos de Participación Ciudadana ni en el Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral, ya que la normatividad aplicable establece restricciones específicas: en el caso de pueblos indígenas, solo se reconoce la intervención de autoridades tradicionales bajo usos y costumbres; en los mecanismos de participación ciudadana, la ley impide a los partidos intervenir o promoverlos; y, finalmente, el comité de seguimiento atiende asuntos internos relacionados con el personal del Instituto, lo que excluye la necesidad de presencia partidista.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Silao: vinculan a proceso a Julio Alberto “N” por desaparición cometida por particulares
Agreden a balazos a repartidor tras agredir a un perro; el repartidor asegura que fue en defensa propia, ya que el animal lo atacó 
Sentencian a más de 35 años de prisión a responsable del homicidio de una comerciante y tentativa de homicidio de un hombre en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Al interior de una vivienda acribillan a 2 hombres en Apaseo El Alto, Guanajuato
México solicitará a EEUU los recursos incautados a Ismael Zambada
Millonario en 4 años: Fortuna de 14 millones de Fernández Noroña en mansión y autos de lujo, podría estar ligada al crimen, a decir del propio senador
Comentarios