Aprueban Comisiones iniciativa de Raúl Morón para modernizar y  volver inclusivas bibliotecas públicas de México

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.-Con respaldo absoluto, se aprobó en reunión de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Cultura, la iniciativa de reforma presentada por el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, mediante la cual se modifica la Ley General de Bibliotecas para hacer de estos espacios un instrumento de inclusión, desarrollo comunitario y garantizar el derecho a la lectura.

El legislador michoacano y presidente de la Comisión de Educación, expuso los motivos que lo llevaron a construir la iniciativa, al identificar como urgente la necesidad de actualizar el marco jurídico vigente ante los desafíos contemporáneos en materia de digitalización, desigualdad tecnológica y promoción de la lectura en comunidades marginadas.

La reforma propone incorporar que las políticas públicas bibliotecarias se rijan por principios de equidad, inclusión, diversidad cultural y modernización tecnológica. Asimismo, reformar la Ley para asegurar que el acervo de las bibliotecas públicas sea accesible para personas con discapacidad, con lo que se avanza hacia la accesibilidad universal.

La iniciativa añade que la Ley reconozca las desigualdades territoriales y garantice la existencia y operación de bibliotecas en comunidades rurales, indígenas y de difícil acceso, con acervos en lenguas originarias y conectividad digital, con lo cual se daría atención a poblaciones históricamente excluidas.

Raúl Morón, logra así un paso importante en la creación de un vínculo entre la memoria colectiva y el acceso contemporáneo al conocimiento, en el marco del derecho a la cultura, en favor de las y los mexicanos.