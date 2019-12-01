Aprueba Senado reformas para fortalecer combate a la trata de personas: Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 18:29:32
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2026.- La senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, respaldó la aprobación de reformas encaminadas a fortalecer las acciones del Estado Mexicano para prevenir, sancionar y erradicar los delitos relacionados con la trata de personas, así como garantizar una mayor protección a las víctimas de este flagelo.

Durante la sesión del Senado de la República, el Pleno avaló con amplia mayoría un dictamen que plantea modificaciones a distintos ordenamientos para mejorar la coordinación institucional y contar con herramientas más eficaces en la lucha contra este delito que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Entre los cambios aprobados se encuentra la capacitación especializada al personal del Instituto Nacional de Migración, con enfoque de género y derechos humanos, a fin de que puedan detectar posibles casos de trata y actuar con mayor sensibilidad y eficacia ante situaciones de riesgo.

Asimismo, la propuesta establece fortalecer el papel de la Secretaría de las Mujeres en la asesoría y capacitación a autoridades migratorias, además de impulsar acciones preventivas desde el ámbito educativo a través de los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública.

La legisladora destacó que la iniciativa también contempla reforzar la vigilancia en espacios donde pueden operar redes de captación y explotación, como terminales de transporte, aeropuertos, establecimientos comerciales y plataformas digitales, con el objetivo de reducir la simulación y cerrar brechas que facilitan este delito.

Araceli Saucedo subrayó que estas acciones resultan fundamentales para estados como Michoacán, donde es necesario fortalecer la prevención, la información y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que reiteró su compromiso de impulsar desde el Senado políticas públicas que garanticen la dignidad y seguridad de las y los mexicanos.

