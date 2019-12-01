Aprueba el IEEQ el Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual para el 2026 por un monto de más de 357 mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 21:08:40

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- En Sesión, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó, por unanimidad el Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual para el 2026 por un monto de 357 millones 23 mil 53 pesos, de los cuales se repartirán 147 millones 790 mil 723.44 pesos a los partidos políticos.

Juan Ulises Hernández Castro, titular de la Secretaría Ejecutiva de ese órgano electoral refirió que del total de la propuesta de presupuesto, 55 por ciento corresponde al financiamiento público destinado a los partidos políticos.

Durante la sesión del órgano superior de dirección, se avaló el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual 2026, los cuales serán remitidos al titular del Poder Ejecutivo y a la LXI Legislatura del Estado para su análisis y aprobación.

Hernández Castro detalló que el proyecto contempla 270 millones 334 mil 87 pesos para las actividades ordinarias del Instituto, de los cuales 147 millones 790 mil 723.44 pesos se destinarán al financiamiento de los partidos políticos.

“También se proyectan 56 millones 283 mil 90.82 pesos para la organización del Proceso Electoral Local 2026-2027, y 30 millones 405 mil 875.44 pesos para el Proceso Electoral del Poder Judicial”.

Destacó la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones electorales y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de los fines del Instituto.

Adicional a la votación sobre el Presupuesto 2026 y de la integración de las comisiones, también se sometió a votación el acuerdo con el que se propone la emisión de lineamientos del Instituto electoral en los temas referentes al hostigamiento y acoso sexual o laboral, donde también se incluyeron los procedimientos laborales sancionadores, los recursos de inconformidad así como el procedimiento de conciliación con lo que se robustecen las acciones institucionales para el fortalecimiento interno del organismo.