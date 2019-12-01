Aprueba el Cabildo de Querétaro el decreto de Área Natural Protegida a Cerro Colorado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 15:36:46

Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- Por unanimidad, en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó de manera unánime el Decreto de Área Natural Protegida, con categoría de zona de preservación ecológica de centro de población y subcategoría de Parque Intraurbano del área denominada Cerro Colorado, Delegación Villa Cayetano Rubio, con una superficie de 12.14 hectáreas.

Guadalupe Espinosa de Los Reyes, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, se congratuló con esta declaratoria pues era una petición ciudadana que lleva décadas y a partir de hoy Cerro Colorado será un parque intraurbano y área natural protegida.

“El proyecto contempla 12.14 hectáreas con alto valor ambiental y cultural, donde se han identificado 173 especies de flora y fauna, algunas bajo categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana 059. Entre ellas destaca la mamilaria, especie endémica de Querétaro.

Explicó que para su aprobación se elaboró un estudio técnico justificativo en colaboración con especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), además se realizó un proceso de consulta pública que incorporó observaciones de ciudadanos, instituciones ambientales y organismos privados.

“Este cerro ha sido cuidado por la ciudadanía durante muchos años. Hoy buscamos garantizar que sus condiciones se preserven en beneficio de todos”.

Con esta aprobación, dijo Cerro Colorado se suma al catálogo municipal de áreas naturales protegidas, que no había registrado nuevas incorporaciones en más de una década.

“Con este decreto se busca asegurar la conservación de la biodiversidad local, enfrentar los efectos del cambio climático y atender las inquietudes de los ciudadanos que buscan más y mejores espacios para preservar sus recursos naturales y proteger su derecho a un medio ambiente sano”.