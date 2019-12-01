Aprueba Congreso de Michoacán sanciones contra la sumisión química; Baltazar Gaona impulsó la iniciativa

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.– La sumisión química quedó incorporada como delito en el Código Penal del Estado de Michoacán, luego de la aprobación de las reformas impulsadas por el Congreso del Estado. La propuesta fue presentada por el diputado Baltazar Gaona García y tiene como propósito sancionar a quien administre narcóticos, fármacos o cualquier otra sustancia para disminuir o anular la voluntad de una persona con la intención de facilitar la comisión de otros delitos.

La reforma establece penas de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas, para quien incurra en esta conducta. Las sanciones aumentarán cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad o adultos mayores, así como cuando exista una relación de confianza o se suplante la identidad de un profesional de la salud para suministrar las sustancias.

“Durante mucho tiempo esta conducta quedó en un vacío legal, a pesar de que representa un mecanismo utilizado para vulnerar a las víctimas y facilitar la comisión de delitos. Con esta reforma damos una respuesta jurídica clara para proteger a las personas”, afirmó el diputado Baltazar Gaona García.

El legislador explicó que la iniciativa responde a situaciones que pueden presentarse en bares, reuniones sociales, fiestas o incluso dentro de relaciones familiares, laborales o de confianza, donde una persona es privada de su capacidad de decisión mediante el suministro de sustancias sin su consentimiento.

“Ninguna persona debe perder su libertad o quedar en estado de indefensión por la acción deliberada de alguien más. Hoy Michoacán cuenta con una herramienta legal que permitirá investigar y sancionar este tipo de conductas con mayor eficacia”, sostuvo.

Baltazar Gaona destacó que esta reforma forma parte del paquete de modificaciones aprobadas al Código Penal del Estado, mediante el cual se actualizaron diversas disposiciones para atender nuevas modalidades delictivas y fortalecer la protección de los derechos de las víctimas, especialmente de los sectores en condición de mayor vulnerabilidad.