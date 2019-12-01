Aprueba Congreso del Estado de Michoacán glosa del Cuarto Informe en materia electoral y ambiental

Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó los dictámenes sobre la Glosa del Cuarto Informe del Titular del Poder Ejecutivo, en materia electoral y ambiental, presentados por las comisiones de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, así como por la de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.

En Sesión Extraordinaria, la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana puso a consideración de Pleno Legislativo el Dictamen mediante el cual concluyeron que las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo en materia de gobernabilidad democrática, participación ciudadana y reconocimiento de derechos colectivos se orientaron a la consolidación de un entorno institucional estable, respetuoso del marco constitucional y funcional para el desarrollo de la vida democrática del Estado.

“Esta Comisión reconoce que el fortalecimiento de la gobernabilidad, la atención a la paz social y el impulso a mecanismos de participación comunitaria constituyen elementos esenciales para el adecuado ejercicio de los derechos político-electorales”, precisa el Dictamen.

Así mismo, destacaron el trabajo institucional realizado en favor de los autogobiernos indígenas, así como el acompañamiento y apoyo destinado para el ejercicio del presupuesto directo, lo que generó condiciones de inclusión política, cohesión social y estabilidad democrática.

Por su parte, la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente estableció que tras el análisis del Cuarto Informe de Gobierno se destacan las acciones encaminadas al saneamiento y recuperación de cuerpos de agua, la gestión integral de cuencas, la protección de bosques y áreas naturales, así como el fortalecimiento de políticas públicas que buscan garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y al acceso al agua.

“El Cuarto Informe de Gobierno da cuenta de acciones relevantes orientadas a la construcción de un Michoacán más justo, ordenado y sostenible. El reto hacia adelante consiste en consolidar estos esfuerzos, asegurando su continuidad, impacto y alineación con los derechos humanos y los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental”, detallaron.

Ante ello, recomendaron dar continuidad y fortalecimiento a las estrategias de gestión integral del agua y saneamiento; profundizar en la implementación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático; fortalecer los instrumentos de ordenamiento territorial y ecológico; impulsar esquemas de participación ciudadana y comunitaria en materia ambiental; y, garantizar la transversalidad del enfoque de desarrollo sustentable en los programas y proyectos estatales.