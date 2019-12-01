Aprueba Congreso de Michoacán el Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública 2025

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- La 76 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2025, presentado por la Auditoría Superior de Michoacán.

En este Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2025, se contempla realizar 29 auditorias Estatales, de las cuales son 20 auditorías de cumplimiento financiero, una financiera, cuatro de desempeño y cuatro de obra.

De la misma forma en lo que respecta al Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2025, los Presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para los municipios ascienden a un monto global de 23 mil 722 millones 838 mil 879 pesos, de los cuales, conforme a los tipos de auditoría y fuentes de financiamiento, se realizarán 111 auditorías de cumplimiento financiero y 11 de obra.

En lo que respecta a los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, se conoció un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal del año 2025, con un monto global de los presupuestos de egresos aprobados que ascendió a dos mil 340 millones 261 mil 995 pesos, de los cuales, conforme a los tipos de auditoría y fuente de financiamiento, se realizarán nueve auditorías de cumplimiento financiero, cuatro de obra y una de desempeño.

De esta forma, el Plan Anual de Fiscalización 2025, contempla en su totalidad realizar un total de 164 auditorías tanto en el ámbito estatal como en el municipal, de las cuales son 139 de cumplimiento financiero, 1 financiero, cinco de desempeño y 19 de obra.