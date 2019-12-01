Aprueba 76 Legislatura proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal del Año 2027

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre del 2026.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal del Año 2027, por la cantidad de mil 304 millones 55 mil 418 pesos.

Para la determinación de este monto, se tomó en cuenta lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estipula que “el presupuesto del Poder Legislativo no podrá exceder del 0.70% del total del gasto del Estado a partir del inicio de la 77 Legislatura, el 15 de septiembre de 2027.

Es importante señalar que el presupuesto del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2027 será ejercido por dos Legislaturas: la 76, del 1 de enero al 14 de septiembre de 2027, conforme a las necesidades de operación y a la política salarial vigente; y la 77, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2027, periodo en el cual el ejercicio del gasto no podrá exceder de doscientos veintinueve millones setenta y cuatro mil novecientos noventa y un pesos, monto correspondiente a la proporción aplicable a dicho lapso respecto del tope constitucional del 0.70% del gasto total estimado del Estado para 2027.

De la misma forma, se aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior de Michoacán para el ejercicio fiscal 2027, por la cantidad de, 319 millones 52 mil 39 pesos, con base en la propuesta remitida por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, avalada por el Comité de Administración y Control y la Junta de Coordinación Política durante el mes de agosto de 2026.

En este acuerdo también se establece que, el Congreso del Estado, a través de sus órganos y órganos técnicos competentes, realizará los ajustes administrativos y promoverá las adecuaciones normativas conducentes para que, a partir del ejercicio fiscal 2027, la Auditoría Superior de Michoacán sea considerada Unidad Programática y Presupuestal para todos los efectos legales y administrativos aplicables.