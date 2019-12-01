Aprobarán el lunes la modificación al Artículo 12 de la “Ley de Seguridad del Estado” para establecer que la estrategia de seguridad ‘Sinergia por Querétaro’ queda institucionalizada

Querétaro, Querétaro, a 16 de enero de 2026.- Institucionalizar el Operativo “Sinergia por Querétaro” y analizar la iniciativala de ley que deroga el delito de extorsión en el Código Penal para el estado de Querétaro” son los dos temas que este lunes se analizarán dentro de la ComIsión de Adminsitración y Procuración de Justicia, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión en mención.

“Casualmente el próximo lunes sesiona la comisión que presido, la de Administración y Procuración de Justicia y ahí trataremos estos dos temas. El lunes aprobamos una modificación al Artículo 12 de la “Ley de Seguridad del Estado” para establecer con mucha precisión que la estrategia de seguridad ‘Sinergia Querétaro’ queda institucionalizada en el estado de Querétaro y será encabezada por la fiscalía del estado”.

Es decir, el fiscal coordinará todas las intervenciones, en donde, lo que se busquen: hallazgos y datos que conduzcan a la detención de criminales y que ayuden a abatir cualquier índice de delitos.

“El lunes se aprueba esta iniciativa que envió el señor fiscal y también el lunes lo que hacemos es derogar del Código Penal del Estado el delito de extorsión en virtud de que el Congreso de la Unión ya atrajo esa facultad. Como ustedes han visto que a nivel federal el Gobierno Federal le ha puesto mucho el ojo al delito de extorsión y como ya a nivel federal está tratado, nosotros lo tenemos que derogar”.

Aclaró que la Ley de Seguridad se aplica en el territorio queretano para instituciones de seguridad del estado de Querétaro.

“En los hechos, tanto la Fiscalía General de la República como Guardia Nacional y Ejército Mexicano tienen una buena coordinación y se están sumando todos por los grandes resultados en los cuales ganan la Federación y el Estado”.

“Con esta institucionalización, el fiscal tendría más injerencia sobre las instancias de seguridad estatales que es POES, las 18 policías municipales y cualquier otra entidad que pueda sumar a aportar en actuación o en datos, información para poder tener mejores resultados. Sinergia es unión y ahora queda institucionalizada”.