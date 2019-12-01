Apoyo histórico de 300 mdp al turismo, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Bedolla

Pátzcuaro, Michoacán, 4 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó una inversión histórica de 300 millones de pesos para fortalecer el turismo, el rescate ambiental y la infraestructura de la zona lacustre, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, durante un evento con el sector de turismo comunitario, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal reconoció que la presidenta trajo “muy buenas noticias para Michoacán, al consolidar un paquete de acciones que detonará el desarrollo económico de la zona lacustre de la entidad”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se implementará un programa integral para el saneamiento del lago de Pátzcuaro, el cual contempla la rehabilitación de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales, trabajos que ya iniciaron en los muelles de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio, además de nuevas intervenciones en los próximos días.

“El Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, también se trata de reactivar la economía, de recuperar el turismo comunitario, durante muchos años fueron impulsados los grandes hoteles pero se olvidó la parte más importante, México es una potencia cultural”, expresó.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, informó que también se construirán colectores que permitirán sanear el río Huani, así como acciones para fortalecer el abastecimiento de agua potable en Pátzcuaro mediante la búsqueda de nuevas fuentes de suministro.

En su intervención, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que Michoacán registra un crecimiento del 5 por ciento en la actividad turística y anunció el fortalecimiento del turismo comunitario con la entrega de 86 distintivos de autenticidad para prestadores de servicios, además del equipamiento de 80 experiencias turísticas en distintas comunidades.

En tanto, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, recordó la inversión para obras que fortalecen la infraestructura turística de la región, entre ellas la rehabilitación integral de las ruinas de San Juan Parangaricutiro, la mejora de espacios en la isla de Janitzio y la modernización de diversos muelles del lago de Pátzcuaro.

Al evento también asistieron Violeta Vázquez Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencias y Humanidades; Sergio Graf Montero, director de CONAFOR; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la presidencia; Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; Juana Bravo Lázaro, cocinera tradicional mexicana y Norma Alicia Urbina Ángel, representante de las cocineras tradicionales de Michoacán.