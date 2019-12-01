Apoyan a migrante queretano enviado a Guatemala 

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que se trabaja de forma conjunta para poder regresar un hombre, originario del municipio de Tolimán, que fue deportado de Estados Unidos a Guatemala.

Explicó que que se tuvo conocimiento de este caso por un video difundido en redes sociales, por lo que de inmediato se pusieron en contacto con el presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, para coordinar trabajos y poder establecer contacto con el deportado.

“Ayer por la tarde noche se estuvo difundiendo un video donde se mencionaba de una persona migrante de Querétaro, originario de Tolimán, pidiendo el apoyo y colaboración para encontrarlo y derivado de esto nos pusimos en contacto con el presidente municipal y con los familiares para conocer a detalle la situación”, dijo.

Mencionó que con el trabajo coordinado con distintos institutos internacionales, el migrante deportado ya pudo tener contacto con sus familiares, por lo que ya van en camino para reencontrarse con el.

“Una de sus hermanas nos indicio que fue encontrado, pero fue deportado a Guatemala, ya tuvimos contacto con organismo internacionales, con protectores de migrantes para poder tener más datos y su localización, en la mañana ya se pudo contactar con sus familiares, su familia ya va a Guatemala, y sabemos que está bien”.

Fotografía de Gustavo Trejo