Apoyan a migrante queretano enviado a Guatemala 

Apoyan a migrante queretano enviado a Guatemala 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 15:34:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que se trabaja de forma conjunta para poder regresar un hombre, originario del municipio de Tolimán, que fue deportado de Estados Unidos a Guatemala.

Explicó que que se tuvo conocimiento de este caso por un video difundido en redes sociales, por lo que de inmediato se pusieron en contacto con el presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, para coordinar trabajos y poder establecer contacto con el deportado. 

“Ayer por la tarde noche se estuvo difundiendo un video donde se mencionaba de una persona migrante de Querétaro, originario de Tolimán, pidiendo el apoyo y colaboración para encontrarlo y derivado de esto nos pusimos en contacto con el presidente municipal y con los familiares para conocer a detalle la situación”, dijo.

Mencionó que con el trabajo coordinado con distintos institutos internacionales, el migrante deportado ya pudo tener contacto con sus familiares, por lo que ya van en camino para reencontrarse con el.

“Una de sus hermanas nos indicio que fue encontrado, pero fue deportado a Guatemala, ya tuvimos contacto con organismo internacionales, con protectores de migrantes para poder tener más datos y su localización, en la mañana ya se pudo contactar con sus familiares, su familia ya va a Guatemala, y sabemos que está bien”.

 

 

Fotografía de Gustavo Trejo

Noventa Grados
Más información de la categoria
Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Denuncian trabajo de “ficheras” en bar de San José el Alto
Recuperan 23 cuerpos de fosa común en panteón de la Miguel Hidalgo
Más información de la categoria
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Hallan cuatro personas sin vida en acceso a Pénjamo; presentaban signos de violencia
FGR encabeza cateo en una pensión en El Marqués, Querétaro
Fueron asesinados 120 menores durante el ciclo escolar pasado y hay 20 municipios con escuelas cerradas de manera intermitente por violencia en Michoacán
Comentarios