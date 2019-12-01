Apoya PoEs a ciudadanos afectados por las lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 20:09:10
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 12 de octubre de 2025.- A través de un comunicado de prensa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que elementos adscritos a la Policía Estatal ayudan con la entrega de enseres de vivienda, víveres y labores en distintos puntos de la Sierra Gorda de Querétaro.

“Participamos en la entrega de despensas, agua, artículos de limpieza y cobijas, reafirmando nuestro compromiso con las y los queretanos en estos momentos” dice el comunicado.

De igual manera, explican que los elementos de la Policía Estatal trabajan de forma coordinada con distintas instancias de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, con el objetivo apoyar a la ciudadanía.

“Seguimos colaborando con distintas instancias del Gobierno del Estado de Querétaro, para apoyar a las familias serranas afectadas por las recientes contingencias”.

