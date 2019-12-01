Apoya el senador Agustín Dorantes para que vecinos de la colonia Colinas de Santa Cruz obtuvieran su contrato de agua potable

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- Para que al menos 900 familias obtuvieran su contrato de agua, el senador Agustín Dorantes Lámbarri apoyó, desde hace cinco años, con las gestiones y hoy, vecinos de la colonia Colinas de Santa Cruz ya tienen garantizado este servicio.

Recordó que desde que se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, inició el camino con las y los vecinos para atender su anhelo de contar con la certeza jurídica que les garantizara el servicio de agua potable.

“Este anhelo se vio materializado, luego de que el gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, acudió a Colinas de Santa Cruz en donde entregó más de 900 contratos de agua potable que representan la atención de un reclamo para una comunidad que se unió con este objetivo, y que ahora es un nuevo punto de partida para seguir gestionando por su colonia y por una mejor calidad de vida para estas familias de la capital”.

Resaltó la voluntad del Gobernador Mauricio Kuri, que, a través del trabajo profesional de la Comisión Estatal de Aguas, consiguió sortear los diferentes retos que implicaba poder atender a las familias de Colinas de Santa Cruz.

“Como lo ha mostrado siempre el Gobernador, el trabajo está en la calle, con los vecinos, y mi trabajo ha sido ese en los distintos encargos que he tenido y una muestra está aquí, porque he caminado con los vecinos desde hace años en las distintas gestiones y juntos logramos que ya tengan agua potable en sus casas”.

También recordó que, a lo largo de este camino, se apoyó a la colonia inicialmente con pipas de agua, posteriormente con la instalación de hidrantes, hasta finalmente conseguir la introducción del servicio de agua potable hasta cada una de las más de 900 viviendas.