Apoya Ayuntamiento de Querétaro en incendio de El Marqués
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 17:17:57
Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que el incendio ocurrido en la zona del Tangano la tarde del lunes pasado tuvo su origen en el municipio de El Marqués, donde las autoridades locales y Protección Civil concentran el reporte de daños y afectaciones.

“Prácticamente nosotros simplemente asistimos en apoyo a nuestros compañeros del Marqués. Las cifras exactas las tiene Protección Civil de ese municipio”.

Recordó que, tras un año con abundantes lluvias como el 2025, la temporada actual representa un riesgo elevado de incendios debido a la maleza crecida, que puede encenderse con cualquier chispa.

Por ello, pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad en sus actividades cotidianas para evitar siniestros, incluso de manera involuntaria.

“Tenemos maleza muy alta que es muy fácil que con cualquier chispa se puedan generar incendios. Pedimos muchísima responsabilidad a la gente”.

Aseguró que el municipio de Querétaro mantiene acciones preventivas y un monitoreo constante en toda la ciudad, aunque reiteró que el incendio del Tangano corresponde a El Marqués y que su administración participó únicamente en labores de apoyo.

Respecto al origen del fuego, aclaró que no se tiene conocimiento de que haya sido provocado.

