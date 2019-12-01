Apostar al turismo es impulsar el empleo y el desarrollo de Michoacán: Grecia Aguilar

Apostar al turismo es impulsar el empleo y el desarrollo de Michoacán: Grecia Aguilar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 18:09:39
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Angangueo, Michoacán, a 27 de septiembre del 2026.– Apostar al turismo es impulsar una actividad capaz de generar empleo, fortalecer las economías regionales y abrir nuevas oportunidades para las familias michoacanas, afirmó la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, en el marco del Día Mundial del Turismo.

La legisladora señaló que Michoacán cuenta con una riqueza natural, cultural y gastronómica que representa una ventaja para detonar el desarrollo de sus municipios, por lo que consideró necesario fortalecer la promoción de los destinos y generar condiciones para que un mayor número de visitantes se traduzca en beneficios para las comunidades.

Grecia Aguilar destacó el potencial turístico de municipios como Angangueo y Zitácuaro, así como de los santuarios de la Mariposa Monarca, particularmente El Rosario, Sierra Chincua y Senguio, que cada temporada reciben visitantes atraídos por esta gran riqueza natural.

Subrayó que el turismo también representa una oportunidad para fortalecer el consumo local, al beneficiar a artesanos, productores, comerciantes, prestadores de servicios y pequeños negocios. En este sentido, ha promovido que la llegada de visitantes esté vinculada con el reconocimiento y consumo de los productos que elaboran las propias comunidades.

La legisladora sostuvo que el desarrollo turístico debe avanzar de la mano con la preservación del patrimonio natural y cultural, de manera que la actividad económica no comprometa los recursos que hacen de Michoacán un destino atractivo; además de que la protección de los bosques, las tradiciones y la identidad de cada región, dijo, debe formar parte de cualquier estrategia de crecimiento turístico.

En el Día Mundial del Turismo, la coordinadora de Movimiento Ciudadano llamó a fortalecer una visión de largo plazo para este sector, capaz de convertir la riqueza turística de Michoacán en empleos, ingresos y oportunidades para las familias, con especial atención a las comunidades que hacen posible y dan identidad a cada destino.

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