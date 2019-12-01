Apertura del distribuidor vial Tacícuaro agilizará carretera Morelia-Quiroga por Día de Muertos

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- A mediados de esta semana, el Gobierno de Michoacán abrirá a la circulación vehicular el distribuidor vial Tacícuaro. La habilitación busca agilizar el tránsito ante la alta afluencia esperada por la temporada de Día de Muertos, detalló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que esta apertura aliviará el tráfico en la carretera federal Morelia-Quiroga, afectada actualmente por las obras del segundo anillo periférico y del sistema Morebus, las cuales redujeron los carriles disponibles. De esta manera, el nuevo distribuidor funcionará como una vía alterna para agilizar la circulación en este punto de la ciudad.

El funcionario estatal puntualizó que continúan las labores de construcción del tramo que conectará la salida a Pátzcuaro con la salida a Quiroga, el cual será entregado este año. Esta obra de 21.4 kilómetros dividirá el tráfico local y de paso, fortalecerá la movilidad y la conectividad logística y de carga, y disminuirá el flujo vehicular hacia la capital y el actual anillo periférico, entre otras acciones.

Zarazúa Sánchez detalló que continúa la construcción del segmento de 17.9 kilómetros que irá de Cuitzillo (Tarímbaro) a La Goleta (Charo), para conectar Ciudad Salud con la carretera federal hacia Tarímbaro y Álvaro Obregón, e indicó que ya se encuentra al 100 por ciento de operaciones el tramo de La Goleta a Jaripeo, inaugurado este mes.

Finalmente, explicó que el Gobierno estatal construye actualmente tres tramos del segundo anillo periférico de Morelia, con una longitud total de 51.5 kilómetros y una inversión de 2 mil 596 millones de pesos. Estas obras beneficiarán a un millón de habitantes de la zona metropolitana de la capital michoacana, así como de Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón, con lo que se impulsa una infraestructura moderna y sostenible.