Anunciarán estrategia de desvío en el transporte público por obras del tren México Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 18:35:37

Querétaro, Querétaro, a 10 de enero de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, adelantó que el próximo 20 de enero se anunciará la estrategia de desvío de las 22 rutas del transporte público QroBús en Avenida Corregidora Norte.

Esto luego de que el 26 de enero comenzarán los trabajos para la demolición del puente vehicular que se encuentra a la altura de El Cerrito.

Por ello, Cuanalo Santos señaló que dicho anuncio se realizará en conjunto con el municipio de Querétaro para informar a la ciudadanía las rutas que se desviarán y las vías alternas que tendrán.

“El día 20 de este mes, junto con el municipio de Querétaro haremos un anuncio muy puntual de cuales son las acciones y las propuestas que estamos haciendo sobre la mesa”.

Apuntó que se trabaja en conjunto con la Secretaria de Movilidad del Municipio de Querétaro para analizar las acciones que se determinarán, debido a que los trabajos en dicha zona tendrán una duración de ocho meses.

Recalcó que la mayoría de las rutas del QroBús se verán afectadas, debido a que muchas de las que pasan por avenida Corregidora, tienen como destino el norte y sur de la ciudad.