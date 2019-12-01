Anuncian reestreno de “Cristiada” en cines mexicanos a 100 años de la Guerra Cristera

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre de 2026.- A pocos días de que se cumpla un siglo del inicio de uno de los episodios más complejos de la historia nacional, representantes del Frente Nacional por la Familia y de la Guardia Nacional Cristera anunciaron el reestreno en salas de cine mexicanas, programado para el 15 de octubre, de la emblemática película "Cristiada", ahora disponible por primera vez en su versión doblada al español, afirmó, Rodrigo Iván Cortés, presidente nacional del Frente Nacional por la Familia.



Explicó que el anuncio, realizado desde Querétaro, cobra un sentido especial debido a los profundos lazos históricos que la entidad guarda con el movimiento de 1926-1929, considerado por agrupaciones devotas y laicos como una "gesta de resistencia pacífica y social" antes de la confrontación armada.

Destacó que la llegada de la cinta no busca limitarse a un evento comercial, sino funcionar como un vehículo de memoria histórica para que las nuevas generaciones conozcan el costo humano, la defensa de la libertad religiosa y los dilemas de quienes participaron en el conflicto.

La película, dijo, que retrata las decisiones y el sacrificio de hombres y mujeres en defensa de sus convicciones, cuenta con un elenco estelar internacional que incluye a Andy García, Óscar Isaac, Eduardo Verástegui, Catalina Sandino Moreno, Santiago Cabrera, Eva Longoria, Peter O'Toole y el actor (mencionado en el contexto de la producción e impulso del proyecto) Mauricio Kuri.



“Uno de los atractivos principales de este reestreno es la participación directa de Andy García, protagonista del filme, en el doblaje al español de su personaje, facilitando que el mensaje llegue de manera directa al público hispanohablante. Asimismo, los expositores resaltaron el paralelismo simbólico de los personajes encarnados por figuras públicas del medio: Verástegui representando a Anacleto González Flores (reconocido como patrono de los laicos mexicanos) y el propio Kuri representando a José Sánchez del Río (patrono de los niños y jóvenes mártires)”.

Por su parte, José Ramírez, secretario general de la Guardia Nacional Cristera, enfatizó el impacto social y espiritual que el filme ha tenido desde su estreno original en 2012, señalando que la historia continúa vigente ante las restricciones actuales a las libertades fundamentales.

Recordó que en regiones vecinas y con arraigo histórico como Los Altos de Jalisco, la persecución y los estragos de la guerra cristera fueron durante décadas un tema reservado o doloroso dentro de las familias.



“No obstante, iniciativas culturales y comunitarias en torno a la película han propiciado un rescate de la memoria de laicos olvidados”.



Como parte del evento, refirió, se exhibieron de forma simbólica reliquias de primer grado vinculadas a figuras del movimiento, subrayando que la difusión del filme también llegará a comunidades alejadas mediante proyecciones especiales organizadas de la mano con diócesis locales, como las previstas de cara al aniversario de la Diócesis de Tula, apostando por el diálogo intergeneracional sobre la libertad, la fe y la responsabilidad cívica.