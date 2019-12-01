Anuncian “Foro Blockchain 2025” en el municipio de Querétaro; será el 14 de noviembre 

Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre de 2025.- El director del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE del municipio de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros, dio a conocer que el próximo 14 de noviembre se realizará el “Foro Blockchain 2025”, el cual tiene como principal propósito dar a conocer cómo hacer buen uso en transacciones electrónicas y los benéficos de las criptomonedas.

Explicó que para esta edición se tiene contemplado la participación de 50 exponentes y el acceso será completamente gratuito, previendo que puedan asistir hasta mil personas.

“El 14 de noviembre tendremos el cuarto foro Blockchain aquí en las instalaciones de BLOQUE; es un foro que es el cuarto año consecutivo que hacemos en la ciudad de Querétaro, el segundo que se hace en BLOQUE; va a ser un foro totalmente gratuito, que va a contar con conferencias, talleres, para todas las personas que están en el tema de esta tecnología llamada Blockchain” dijo.



Por su parte, el fundador del Foro Blockchain Querétaro, Jorge Tavares, puntualizó que el foro tiene como propósito fomentar la educación sobre el uso de estas herramientas y dar a conocer los proyectos que actualmente se desarrollan, con el objetivo de fortalecer y ampliar su implementación.

La entrada al Congreso y Foro de Blockchain 2025 será gratuita, los interesados podrán registrarse en el portal www.foroblockchain.com.