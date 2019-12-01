Anuncian dos nuevos bonos para QroBús 

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos anunció dos nuevos bonos dirigidos a los usuarios frecuentes del sistema del transporte público QroBús, con el objetivo de facilitar la planeación del gasto en movilidad y fomentar el uso continuo del servicio en la zona metropolitana de Querétaro.

Explicó que el primero de los esquemas corresponde al ‘Bono Tarifa Unidos’, mediante el cual los beneficiarios podrán realizar una sola recarga mensual de 86 pesos y utilizar el transporte público durante 30 días sin costo adicional por viaje dentro de la zona metropolitana y está dirigido a los usuarios que formen parte de la tarifa Unidos.

“Todos los beneficiarios podrán activar este bono con una sola recarga de 86 pesos y quedará abierto el sistema para que lo puedan utilizar durante 30 días”, dijo.

Se busca la posibilidad de que con una sola recarga al mes, no tengan necesidad de gastar más de lo que destinan al transporte público normalmente y estará vigente en la zona metropolitana de Querétaro.

El segundo mecanismo es la tarjeta Bono Qrobús, que permitirá a cualquier usuario acceder a viajes ilimitados mediante recargas de distinta temporalidad, sustituyendo el uso exclusivo del teléfono celular como medio para adquirir bonos ya existentes (semanal, quincenal o mensual) y ampliando las opciones de pago dentro del sistema de transporte.

“El usuario podrá utilizar el transporte público de forma ilimitada a través de la tarjeta Bono Qrobús, lo que facilita la planeación de sus traslados y su presupuesto”.

Destacó que estos bonos se suman a los que se implementaron desde enero del 2024 que son en modalidad semanal, quincenal y mensual.

Afirmó que el sistema de transporte público en Querétaro ha registrado un crecimiento sostenido desde el inicio de la actual administración estatal, al pasar de poco más de seis millones de usuarios a cerca de quince millones, lo que representa un incremento superior al cien por ciento, mientras que en 2025 se alcanzaron 155 millones de viajes realizados.

Asimismo, se detalló que actualmente se mantienen mil unidades en circulación dentro del sistema y que el programa Tarifa Unidos cuenta con 188 mil 483 beneficiarios, cifra que representa más de cuatro veces el padrón existente al inicio de la administración y un crecimiento anual cercano al 34 por ciento.

Entre los beneficiarios se encuentran alrededor de 79 mil estudiantes, seis mil personas con discapacidad, más de siete mil trabajadores del sector educativo, personal de seguridad, salud, fiscalía, bomberos, militares y trabajadores sindicalizados de distintos órdenes de gobierno, además de la reciente incorporación de empleados sindicalizados de 29 dependencias federales en la entidad.

También se expuso que los usuarios de Tarifa Unidos han generado cerca de 90 millones de ascensos durante la administración y que, en el caso de San Juan del Río, donde el programa comenzó a operar recientemente, ya se contabilizan más de 21 mil beneficiarios y cerca de un millón de ascensos, con viajes que pueden realizarse pagando dos pesos.

Finalmente, se destacó que desde la introducción de los bonos de transporte en 2024 se han vendido más de medio millón de estos instrumentos y actualmente existen más de 15 mil bonos activos, principalmente en modalidades semanales y quincenales, lo que confirma la adopción creciente de mecanismos que permiten a los usuarios planear su gasto y fomentar el uso cotidiano del transporte público.