Anuncia Pablo Varona que Charácuaro tendrá andador en su calle principal

Anuncia Pablo Varona que Charácuaro tendrá andador en su calle principal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 20:10:38
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Huetamo, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- En Huetamo continúan priorizandose las obras de infraestructura comunitaria, con el objetivo de brindar una mejor imagen a cada uno de los rincones del municipio. 

El presidente Pablo Varona anunció ante los habitantes que se  construirán 450 metros lineales de andador, además de 100 metros lineales de pavimento hidráulico en su acceso al panteón y un techo de 48 metros cuadrados en su capilla de descanso en el mismo panteón. 

De igual manera se dio a conocer que se realizó la reparación de una alcantarilla de 36 pulgadas en la carretera para el buen drenaje pluvial.

Los vecinos recordaron que hace mas de 10 años que les habían prometido esta obra y es hasta este momento en que su petición fue escuchada, por lo que agradecieron al alcalde Varona por su compromiso y cumplir su palabra.

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