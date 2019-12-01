Anuncia municipio de Querétaro nueva etapa del semáforo inmobiliario para prevenir fraudes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 15:38:43

Querétaro, Querétaro, a 20 de abril de 2026.- El próximo mes se pondrá en marcha una nueva etapa del semáforo inmobiliario, herramienta que regula y supervisa los desarrollos habitacionales en la ciudad, adelantó Gerardo Romero Altamirano, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro.

Explicó que, esta actualización incorporará nuevos supuestos que permitirán identificar de inmediato proyectos irregulares. Por ejemplo, aquellos que pretendan construirse en terrenos cuyo uso de suelo no está autorizado para vivienda serán clasificados automáticamente en color rojo, lo que impedirá su avance.

“El objetivo es evitar que se generen fraudes inmobiliarios, ya que un terreno sin uso de suelo adecuado requiere meses de trámites y, en muchos casos, estos permisos nunca se otorgan. Entre los casos más comunes se encuentran predios destinados a conservación agropecuaria o protección ecológica, donde no se permite ningún tipo de desarrollo habitacional”.

Actualmente, dijo, en el semáforo disponible en la página oficial del municipio ya se registran siete desarrollos en rojo, por distintas circunstancias.

Destacó que las clausuras en materia de desarrollo urbano son frecuentes y no se limitan a proyectos inmobiliarios, sino a cualquier construcción fuera de la normativa. Las principales causas son la falta de licencia de construcción, modificaciones no autorizadas o afectaciones a la vía pública y vecinos.

“El semáforo inmobiliario se seguirá actualizando mes con mes, como parte de la estrategia municipal para garantizar orden urbano y proteger a los ciudadanos de prácticas irregulares en el sector”.

Aclaró que en esta próxima actualización del semáforo inmobiliario se incorporarán nuevos supuestos que permitirán identificar con mayor precisión desarrollos habitacionales irregulares.

“Tras el cruce de información entre la oferta inmobiliaria publicitaria y la documentación oficial, se estima que al menos una decena de proyectos podrían ser clasificados en color rojo, al ubicarse en terrenos con uso de suelo no autorizado para vivienda, como áreas de conservación agropecuaria o de protección ecológica”.

Detalló que este ejercicio de verificación no se había realizado en administraciones anteriores y responde al compromiso del alcalde Felipe Pérez Macías de brindar mayor certeza a las familias.

“Estamos realizando actividades que generan mayor seguridad en el futuro de quienes habitan en Querétaro”, señaló.

“Las zonas donde se han identificado casos incluyen Félix Osores, Felipe Carrillo y Santa Rosa Jáuregui, entre otras. En estos casos, la sanción inmediata es la clausura, aunque algunos desarrolladores evitan iniciar obras para dificultar la acción municipal. En tales situaciones, se procede a clausurar directamente las oficinas donde se ofertan los proyectos”.

Aseveró que los terrenos clasificados en rojo no tienen posibilidad de obtener licencia de construcción, salvo que se realice un cambio de uso de suelo, trámite que no garantiza la autorización.