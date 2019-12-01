Anuncia Monreal que no buscará la reelección en 2027; deja curul a disposición de Morena

Anuncia Monreal que no buscará la reelección en 2027; deja curul a disposición de Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 10:19:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- El diputado federal por Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que no buscará la reelección en las elecciones del próximo año, por lo que aseguró que deja su curul a disposición de la dirigencia nacional del partido oficialista.

En conferencia de prensa, el coordinador del instituto político en la Cámara Baja explicó que decidió no inscribirse en el proceso interno, al considerar que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) atraviesa un momento en el que debe privilegiarse la unidad por encima de las aspiraciones personales.

“No me inscribí porque sostengo que es un momento muy importante de Morena, es un momento en el que tenemos que entregar todo lo que sea indispensable para mantener la unidad”, señaló el legislador ante medios de comunicación.

En ese sentido, comentó que, ahora su prioridad es contribuir al movimiento y mantener las posiciones electorales que actualmente tiene Morena.

Por otra parte, el diputado Monreal descartó la posibilidad de abandonar al instituto político guinda y buscar un cargo de elección popular con algún otro partido, pero sí dijo que después de terminar su ciclo en la Cámara se dedicará a la academia.

Más información de la categoria
Adolescente responsable del feminicidio de su abuela de 77 años, es sentenciado a sanción de 1 año y 8 meses de internamiento
Detenidos por narcomenudeo Jose “N” el “Characo” y Jesús “N” el “Alanís”, en Uruapan
Balean a comerciante en Zamora, Michoacán; está grave 
Del círculo del Mencho al de Amilcar Olán: Cae “El Tanque”, objetivo prioritario de México y EEUU, operador del huachicol y jefe del crimen en 80 municipios de Veracruz
Más información de la categoria
Del círculo del Mencho al de Amilcar Olán: Cae “El Tanque”, objetivo prioritario de México y EEUU, operador del huachicol y jefe del crimen en 80 municipios de Veracruz
Cae "El Tanque", presunto operador de Jalisco en cuatro estados; lo vinculan con ataque contra helicóptero de Marina
65 años de cárcel para tres expolicías, un exdirector ligado a Jalisco detenido y ahora cuatro agentes caen por robo: Sin freno la Policía de Zamora, Michoacán, con Carlos Soto
Segob revisa participación de embajador de EU en evento de seguridad en Querétaro