Anuncia Monreal que no buscará la reelección en 2027; deja curul a disposición de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 10:19:07

Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- El diputado federal por Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que no buscará la reelección en las elecciones del próximo año, por lo que aseguró que deja su curul a disposición de la dirigencia nacional del partido oficialista.

En conferencia de prensa, el coordinador del instituto político en la Cámara Baja explicó que decidió no inscribirse en el proceso interno, al considerar que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) atraviesa un momento en el que debe privilegiarse la unidad por encima de las aspiraciones personales.

“No me inscribí porque sostengo que es un momento muy importante de Morena, es un momento en el que tenemos que entregar todo lo que sea indispensable para mantener la unidad”, señaló el legislador ante medios de comunicación.

En ese sentido, comentó que, ahora su prioridad es contribuir al movimiento y mantener las posiciones electorales que actualmente tiene Morena.

Por otra parte, el diputado Monreal descartó la posibilidad de abandonar al instituto político guinda y buscar un cargo de elección popular con algún otro partido, pero sí dijo que después de terminar su ciclo en la Cámara se dedicará a la academia.