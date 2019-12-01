Anuncia Dayana Pérez apertura de Unidad Académica del ITSPA en Santa Clara del Cobre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 21:55:30
Salvador Escalante, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- El Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, en coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), dio a conocer la apertura de la Unidad Académica de esta casa de estudios en la Casa de la Cultura de Santa Clara del Cobre, fortaleciendo el acceso a la educación superior para jóvenes de la región.

Durante el anuncio, se destacó que esta acción responde a una visión clara de Gobernar con amor, justicia y Libertad, impulsando oportunidades reales para que las y los estudiantes puedan continuar su formación profesional sin tener que trasladarse a otros municipios, reduciendo costos y tiempos de traslado.

Por su parte, el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, encabezado por su director Juan Carlos Celis Pineda, informó que en esta nueva unidad académica se impartirán las carreras de Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Gestión Empresarial e Inglés, en modalidad sabatina y mixta, lo que permitirá atender a distintos perfiles de estudiantes.

Esta apertura refleja la filosofía de Escuchar, resolver y transformar, al atender una demanda histórica de la comunidad estudiantil de Santa Clara del Cobre y sus alrededores, generando condiciones para el desarrollo académico y profesional de la juventud.

Se dio a conocer que la meta inicial es conformar un grupo de 25 alumnos, quienes no solo realizarán prácticas en los laboratorios del Tecnológico, sino también en empresas con las que ya se cuenta con vínculos establecidos, fortaleciendo su formación integral y su inserción en el ámbito laboral.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo social, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora no solo por su tradición artesanal, sino también por su apuesta firme al conocimiento y al futuro de su gente.

