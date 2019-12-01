Anuncia Cuanalo Santos jornada de afiliación de mascotas al programa PetFriendly del sistema Qrobus

Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- Con el objetivo de promover el cuidado responsable y la inclusión de los animales de compañía, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que se realizará una jornada especial de afiliación de mascotas al programa PetFriendly del sistema Qrobus.

“Este sábado 18 de abril se llevará a cabo la primera jornada de afiliación de mascotas a Qrobus, la cual será en la Alameda a partir de las 09:00 de la mañana hasta las 02:00 de la tarde; habrá servicio naturalmente de afiliación para las mascotas con un módulo exprés”, destacó.

Cuanalo Santos explicó que, las y los interesados podrán registrar a sus mascotas de compañía y recibir la tarjeta Qrobus, con la cual podrán viajar en cualquier modalidad del sistema de transporte público en la entidad. Reiteró que las mascotas no pagan pasaje y deben viajar en transportadora, siempre bajo el cuidado de su dueño, quien es responsable de su comportamiento en todo momento.

Para realizar el registro es necesario presentar físicamente a la mascota, la cual debe pesar como máximo 12 kilogramos y contar con su cartilla de vacunación vigente. Una vez llenado el formulario correspondiente, se toma la fotografía oficial de la mascota y posteriormente se entrega la tarjeta Qrobus a su propietario.

De manera complementaria, este sábado se ofrecerán también servicios gratuitos para las mascotas, como esterilización, aplicación de vacunas, colocación de chips de identificación, así como la entrega de souvenirs para quienes participen en la jornada.