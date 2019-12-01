Anuncia Bedolla rescate ecológico de la presa Malpaís de Queréndaro

Anuncia Bedolla rescate ecológico de la presa Malpaís de Queréndaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 15:54:11
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Queréndaro, Michoacán, 16 de abril de 2026.- El Gobierno de Michoacán iniciará trabajos de mantenimiento ecológico en la presa Malpaís, en el municipio de Queréndaro, para el retiro de maleza y lirio acuático a fin de contribuir al desarrollo productivo y turístico de la región, anunció el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante el arranque de rehabilitación del malecón, una obra donde se invierten 1.8 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), el gobernador adelantó que se limpiará este espacio para ampliar la zona de pesca y evitar la pérdida del cuerpo de agua.

Ramírez Bedolla destacó la importancia de preservar ecosistemas, como esta presa que está por cumplir 90 años y que cuenta con líneas de conducción hacia tierras de riego en los municipios de Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro y Morelia, y que también llega al lago de Cuitzeo.

Además, el gobernador asumió el compromiso de gestionar, ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la rehabilitación este mismo año de la carretera federal Morelia-Queréndaro que llega hasta los municipios de Hidalgo y Maravatío.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, informó que la obra de rehabilitación convertirá el malecón en un espacio seguro donde podrán convivir sus habitantes, ya que contempla iluminación y accesos seguros. 

Acompañaron al gobernador la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero Romero; la directora de Seguimiento de la Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, Olimpia Esquivel Cancino; el líder de los pescadores de la presa Malpaís, José Romero Gamiño; entre otras autoridades estatales y municipales, pescadores y habitantes beneficiados.

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