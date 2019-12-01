Anuncia Bedolla rehabilitación del Venustiano Carranza y la unidad Wenceslao Victoria

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que, con una inversión de 21.3 millones de pesos, se lleva a cabo la modernización de las unidades deportivas Ejército de la Revolución y Wenceslao Victoria Soto, la cual concluirá a finales de diciembre de este mismo año.

El mandatario detalló que, con una aportación de Banamex por 18.7 millones de pesos, se lleva a cabo la rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Venustiano Carranza, la construcción de cuatro canchas de pádel y la renovación de tres canchas de tenis.

“Era una demanda importante de los atletas renovar la pista de tartán; estas pistas tienen que renovarse cada cierto tiempo, se van desgastando por el uso. Se logró este acuerdo con Banamex y el recurso que nos otorgan será invertido en estas dos unidades deportivas”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que con una inversión de 2.6 millones de pesos se rehabilitan las instalaciones de la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Soto, ubicada junto a la Terminal de Autobuses de Morelia.

Entre las acciones que se llevan a cabo se encuentra el retiro de la actual techumbre para colocar una membrana europea, que cuenta con una garantía de 10 años; dar mantenimiento y pintura a la estructura metálica; y la instalación de nuevas luminarias high bay.