Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la conservación de la Mariposa Monarca y preservar uno de los fenómenos migratorios más importantes de México, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la realización de la 2ª Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026, que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en la Casa de la Cultura de Morelia.

Señaló que el encuentro congregará a más de 400 expertos, investigadores, funcionarios y ejidatarios. Durante las jornadas se desarrollarán ponencias y se presentarán proyectos de investigación; además, se realizará la entrega de 15 certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), así como una experiencia interactiva con lentes de realidad aumentada y exhibición de artesanías de productores locales.

Ramírez Bedolla detalló que como parte de los esfuerzos en favor del hábitat de la especie, entre 2025 y 2026 se reforestaron más de 916 mil plantas en una superficie superior a las mil 526 hectáreas dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y sus zonas de amortiguación, beneficiando a los municipios de Ocampo, Áporo, Angangueo, Senguio y Zitácuaro.

Por su parte, Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente, explicó que durante este año se autorizaron 20 programas de Manejo Forestal y se destinaron más de 479 mil 750 pesos en Pago por Servicios Ambientales en concurrencia con la Conafor y la Cofom.

Informó que de cara a la temporada de hibernación noviembre 2026 - marzo 2027, la apertura oficial de los santuarios en Michoacán se realizará el próximo 21 de noviembre en el Santuario El Rosario, sumándose a la oferta turística y ambiental de los santuarios de Sierra Chincua y Senguio.