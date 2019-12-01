Anuncia Bedolla: 18 de abril, inauguran Teleférico de Uruapan

Morelia, Michoacán, a 02 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que el Teleférico de Uruapan será inaugurado el próximo 18 de abril, pues el proceso de certificación no ha identificado alguna incidencia, por lo que está listo para abrir el servicio al público.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal declaró, se prevé que una semana antes comenzará la venta de tarjetas de prepago del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en tiendas de conveniencia y en las estaciones de este medio de transporte.

Enfatizó que este servicio llega después de años de abandono al transporte público en la entidad, así como un desorden urbano inmenso, por lo que este tipo de medios de transporte vienen a aliviar la falta de diseño urbano.

Ramírez Bedolla destacó que el trayecto es de 8.4 kilómetros y tendrá un costo de 11 pesos por persona, es decir, el mismo costo que tiene el autobús urbano. La ruta tendrá una duración de recorrido de 27 minutos aproximadamente, lo que hará que los uruapenses libren el tráfico intenso que ocasionó el crecimiento cargado más hacia la zona oriente de la ciudad.