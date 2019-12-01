Anticorrupción sanciona en inhabilita a tres empresas por mentir en contrataciones públicas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 14:40:15

Ciudad de México, a 28 de agosto 2025.- La titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro anunció que el gobierno sancionó a tres empresas por presentar información falsa en contrataciones públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Lotería Nacional, y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que las sanciones fueron publicadas en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 28 de octubre de 2025.

Asimismo, la Secretaría detalló que sancionó a la empresa Coordinadora y Desarrolladora P&O, S.A. de C.V por haber proporcionado una opinión fiscal falsa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una licitación pública nacional, por lo que la multó con 168 mil 283 pesos y la inhabilitó por tres meses.

En una segunda instancia multó con 924 mil 403 pesos, e inhabilitó por 21 meses a la empresa Market Solutions Atmosphera, S. de R.L. de C.V. por haber “actuado con dolo” al presentar documentos falsos para acreditar experiencia en una contratación con el IMP.

En el tercer caso, la Secretaría Anticorrupción informó que la empresa Mundoferremetl, S.A. de C.V. entregó documentación falsa sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en una licitación de Defensa, lo que le significó una multa de 170 mil pesos, y se le inhabilitó por tres meses.