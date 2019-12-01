Antes había deuda, pero no se construía obra pública, afirma Bedolla tras aprobación de no endeudamiento

Antes había deuda, pero no se construía obra pública, afirma Bedolla tras aprobación de no endeudamiento
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 10:11:06
Morelia, Michoacán, a 16 de febrero del 2026.- Antes los gobiernos se endeudaban y no había obra pública, por lo que, después del análisis de expertos, se determinó aplicar la reforma constitucional que prohíbe la contratación de deuda pública a largo plazo que extienda el periodo de los gobiernos estatales, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal celebró que, a cuatro años de haber recibido un estado en quiebra, su administración no contrató deuda pública, al contrario, pues Michoacán es el segundo estado a nivel nacional en aplicar esta medida que responde al reclamo real del pueblo por el endeudamiento excesivo que se tuvo en gobiernos anteriores.

Comentó que, si el gobierno se endeuda, el pueblo de Michoacán es quien paga las deudas que se alargaban hasta 20 o 30 años y frenan el avance en infraestructura para el estado, debido a los intereses que dichos créditos generan.

Tras la discusión de la misma, dijo, se determinó que los municipios puedan disponer de deuda a largo plazo que tendrá que ser aprobada por el Cabildo, el Congreso del Estado, y posteriormente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien determina también si se aprueba o no para evitar el sobreendeudamiento.

Ramírez Bedolla reiteró que con la aprobación estará prohibido constitucionalmente para los gobiernos estatales contratar deuda, por lo que agradeció que las diversas fuerzas políticas se unieron para aprobar dicha propuesta enviada por el Ejecutivo estatal, con 30 votos a favor (incluidos diputados del PRI y PAN) y solamente uno en contra de Movimiento Ciudadano.

