Antes el dinero se gastaba en ranchos de ex gobernadores, por eso hoy están prófugos: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre del 2025.- El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que anteriormente los recursos económicos de Michoacán se gastaban en ranchos de los ex gobernadores, por ello, no había avance en obra pública e infraestructura, motivo por el cual, dijo, hoy están prófugos.

Al arrancar la construcción del tramo cinco del segundo anillo periférico en La Goleta, en el municipio de Charo, el mandatario estatal reprochó que los gobiernos anteriores no ejercían recursos en obra pública, sino que se atenían a lo que la federación pudiera destinar al rubro, motivo por el cual, hubo un retraso importante en la construcción del nuevo libramiento de la capital michoacana.

Destacó también que el desorden financiero de administraciones hizo que no se construyera obra pública con recursos estatales, sino que hubiera un endeudamiento para el estado; enfatizó que al llegar al gobierno solamente había 60 mil pesos en las cuentas.

Ramírez Bedolla destacó que este nuevo anillo periférico tendrá una inversión de dos mil 600 millones de pesos, sin deuda y con recursos estatales; además, hará una ciudad más integrada, pues pasará por zonas como Tres Marías, Misión del Valle, así como conectará también con Tarímbaro y Álvaro Obregón.

Mencionó, este nuevo periférico contempla a los fraccionamientos que se construyeron sin planeación urbana a las afueras de la ciudad de Morelia, por lo que representa una solución de movilidad para ellos.