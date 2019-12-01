Antes de comprar un terreno, Implan Morelia llama a verificar su situación

Morelia, Michoacán; 02 de octubre de 2026.- Conocer la situación de un terreno antes de adquirirlo, puede evitar problemas que comprometan el patrimonio familiar. Por ello, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través del Instituto Municipal de Planeación de Morelia (Implan), promueve que la ciudadanía consulte la información territorial y verifique las condiciones del predio, como el uso de suelo, para tomar una decisión de compra informada.

El Implan también advierte sobre algunas señales que requieren especial atención, como ofertas que prometen escriturar “más adelante”, la falta de documentación o autorizaciones, pagos únicamente en efectivo, mensualidades muy bajas sin respaldo documental o la afirmación de que un desarrollo “ya casi” cuenta con autorización.

“Que un predio tenga viviendas o cuente con un contrato privado no significa necesariamente que el desarrollo sea legal ni que el comprador pueda obtener una escritura pública. De igual manera, no todos los asentamientos pueden regularizarse, particularmente cuando se encuentran en áreas naturales, zonas federales o no cumplen con la normatividad urbana”, señaló el Director General del Instituto, Rubén Flores Muñoz.

Como parte de esta orientación, el Implan pone a disposición de la ciudadanía herramientas de consulta como el Geoportal Morelia (geoportalmorelia.gob.mx) y el Mapa Interactivo (sigmorelia.gob.mx), además de las plataformas oficiales del Ayuntamiento de Morelia y los sitios del propio Instituto y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Una compra informada comienza con la verificación de las condiciones del predio y de su situación jurídica y urbana, elementos clave para proteger el patrimonio, y hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.