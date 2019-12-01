Ante el avance de la inteligencia artificial, plantea Araceli Saucedo blindaje de datos personales

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la protección de los datos personales, reducir los riesgos de identificación y garantizar la privacidad ante el avance de la inteligencia artificial, la senadora Araceli Saucedo Reyes presentó ante el Pleno del Senado un dictamen de reforma a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que incorpora la anonimización efectiva y las tecnologías de mejora de la privacidad como herramientas para impulsar una innovación científica y tecnológica segura y responsable.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, la legisladora explicó que el crecimiento de la inteligencia artificial, el procesamiento masivo de información y la automatización de servicios ha abierto nuevas oportunidades para la investigación y la innovación, pero también ha incrementado los riesgos de recopilación, almacenamiento y uso indebido de datos personales.

Detalló que la propuesta contempla incorporar en el artículo 4 de la legislación los conceptos de anonimización efectiva y tecnologías de mejora de la privacidad, con el objetivo de establecer mecanismos que impidan identificar a las personas a partir de su información y permitan aprovechar los datos para fines científicos, estadísticos y tecnológicos sin exponer innecesariamente su identidad.

Asimismo, plantea adicionar una fracción al artículo 25 para promover, entre las facultades de las autoridades competentes, la investigación, el desarrollo y la adopción de estas tecnologías, vinculando la protección de la información personal con las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.

Araceli Saucedo Reyes destacó que la protección de los datos personales debe incorporarse desde el diseño y desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas, y no limitarse a medidas correctivas cuando la información ya ha sido expuesta o utilizada indebidamente.

Subrayó que México necesita avanzar hacia una transformación digital compatible con los derechos fundamentales, en la que el desarrollo científico y tecnológico tenga como principios esenciales la dignidad de las personas, la privacidad y el uso responsable de la información.

Con esta propuesta, la senadora michoacana explicó en la máxima tribuna del país que se impulsa un marco jurídico que permita aprovechar los beneficios de la innovación y la inteligencia artificial, sin poner en riesgo la seguridad ni la privacidad de las y los ciudadanos.